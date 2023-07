Kevin Spacey, eroe dei nostri tempi, è pronto per il Re Lear

Mentre il presidente La Russa si fa una stupida e poco convincente autocritica, e Putin riabilita Lavrentij Berija, dodici giurati londinesi assolvono Kevin Spacey, sequestrato dal fanatismo #MeToo per molti anni (dal 2017). Vada per le buone notizie care a quel furbacchione di Urbano Cairo. Spacey è l’attore più bravo del mondo, il suo Riccardo III resterà negli archivi per sempre, a parte i due Oscar che chissenefrega, e gli piacciono i maschi, i masculi direbbe un La Russa in forma. Sarà anche un sentimentale, per quanto ne possiamo sapere, di certo incarna lo strepitoso diritto moderno a una sessualità completamente libera e disinibita. Non risulta sposato con i fiori d’arancio, non rompe e non rompeva con i suoi diritti, piuttosto ci provava spesso. Con successo, I presume. Perché è Spacey, esercitare le sue pulsioni implicava ovviamente uno squilibrio di potere. Non faceva violenza né fisica né morale alle donne, alle fimmine per dirla con un La Russa in forma, chiedeva prestazioni sessuali ai ragazzi, che in teoria e in pratica possono difendersi con agio da un uomo in avanti con gli anni. Faceva come san Pier Paolo Pasolini e molti altri poeti, attori, macellai, strozzini, negozianti, parrucchieri, carpentieri, pittori, registi, musicisti, stilisti, scrittori, lavoratori in vari campi del braccio e della mente.

