Il diritto, cari moralisti, non è ordalia o giudizio del popolo indignato

L’ho già scritto per Grillo e lo ripeto per La Russa, due cazzoni italiani che possono irritare e molto, e non solo i valdesi e gli azionisti, come pensa Michele Serra. Non è una questione di destra e sinistra. Non è questione di maschi e femmine. Sono un attentato alla libertà e alla giustizia anche i comitati legali e mediatici per le vittime della pedofilia del clero, in gran parte maschietti divenuti simboli della preda succulenta, icone viventi dell’angelofagia della chiesa cattolica, quei comitati di salute pubblica che hanno sbattuto in galera preti e cardinali con tecniche di polizia morale iraniana, e che hanno vivamente protestato quando alcuni di loro sono stati prosciolti senza troppe scuse dei tribunali, dei giornalisti assetati di sangue e di altre autorità del Vittimario insigne che siamo diventati. La faccenda è semplice e dovrebbe arrivare a capirla anche Schlein e il suo corteggio di femministe enragées: la prima regola processuale in fatti di vita giudiziaria è che deve essere sottoposto a verifica, accanita e spietata verifica, chi denuncia un reato ai propri danni.

