Quanto conta, nella storia del Titan, la strategia industriale

Nella tragedia del Titan sono morti un imprenditore incosciente, un suo dipendente e tre miliardari in cerca di brividi. Ad alcuni, gli sforzi per salvarli sono parsi eccessivi, se confrontati con i soccorsi apparentemente indolenti che solo la settimana prima non erano riusciti a salvare i 300 dispersi nell’affondamento di un barcone al largo della Grecia. La lettura di classe era inevitabile: centinaia di pakistani poveri e disperati annegavano mentre il mondo si animava per padre e figlio sul Titan, anch’essi pakistani, ma miliardari. Il diverso trattamento di ricchi e poveri, però, è una triste banalità della vita moderna. Indignarsi solo quando questa discriminazione diventa spettacolo mediatico è un esercizio ipocrita e inutile. Il cordoglio per tutte le vittime del mare è doveroso. L’impegno a perseguire politiche che evitino che centinaia di persone muoiano inutilmente nel tentativo di migliorare la propria vita, necessario. Ma interpretare gli eventi del nord Atlantico in termini esclusivamente morali o classisti distrae da ciò che li ha resi veramente singolari. Quando la Polar Prince, la nave di appoggio del Titan, ha comunicato di aver perso ogni contatto con il sommergibile, in poco tempo si sono radunate una dozzina di navi nel sito a 700 chilometri a sud di Terranova. Che navi erano? Una di queste era la Glace Bay della marina canadese, con a bordo una camera iperbarica. E poi due rompighiaccio della guardia costiera, la Ann Harvey e la Terry Fox. E la John Cabot, una nave per lo studio degli ecosistemi, operata dalla guardia costiera e dotata di un sonar molto sensibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE