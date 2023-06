Cosa ci dicono del berlusconismo i regali del Cav.

Ne avesse comprate anche solo poche decine e non centinaia, come infatti faceva per i suoi regali di Natale, le cravatte di Maurizio Marinella, e quella sua raffinata bottega a due passi da Castel Dell’Ovo, avrebbero comunque un debito eterno nei confronti di Silvio Berlusconi. Come la sartoria milanese Caraceni, come le camicie di Siniscalchi. Nomi da cumenda arrivato, da imprenditore che ha fatto i danée, che il grande pubblico non conosceva prima dell’avvento del Cav. e dell’era della rivista Capital letta in religioso silenzio dopo anni di eskimo e loden, gli anni della Milano da bere e del vestito sotto il quale c’era niente perché quando la superficie diventa sostanza e denaro e attività che fattura migliaia di miliardi di lire e poi miliardi di euro, il brand conta moltissimo. Il brand, anzi, è tutto. Arriverà il momento in cui si lavorerà a un’esegesi dei codici vestimentari del Cavalier Berlusconi che non poteva permettersi le sprezzature di Gianni Agnelli perché era nato all’Isola e non a Villar Perosa e allora si era inventato uno stile tutto suo, al tempo stesso iper-popolare e classico. Arriverà il momento per un racconto serio dello stile che ha impresso alla cultura nazionale attraverso le sue reti televisive, una cultura che abbiamo criticato molto e che seguiva passo passo, non di rado in perfetta antitesi, la sua ascesa personale.

