Tutti impazziti per il litigio tra Fedez e Luis Sal. Chi ha ragione non importa. Conta partecipare

Se siete seguaci occasionali di Fedez (probabile: siamo quasi 15 milioni), il 2023 è un anno difficile. Secondo l’adagio dei nodi e del pettine, le contraddizioni e le debolezze del nostro stanno provocando alcuni dei sommovimenti più significativi del pop italiano – volenti o nolenti, perché non si giudica la qualità, ma il rumore. E chi nella notte tra giovedì e venerdì combatteva l’insonnia compulsando un telefonino bollente, per primo avrà goduto dell’apice drammaturgico di una rappresentazione che da tempo correva verso il climax: la lite tra Fedez e Luis Sal, fino a ieri partner nell’ideazione e conduzione di “Muschio Selvaggio” il video-podcast di maggior successo degli ultimi tempi, un talk-show demenziale-improvvisato in cui i due cazzeggiavano a ruota libera con un ospite, sfiorando argomenti seri, con la capacità di tirare dentro un pubblico che altrimenti non se li sarebbe mai filati. Di Fedez e Luis si sapeva che fossero amiconi, sebbene non coetanei, 33 anni il primo e solo 25 Luis, nel 2020 avevano gareggiato e vinto insieme la prima edizione del reality “Celebrity Hunted”. Poi si erano lanciati in questa avventura, Fedez ormai nella fase postmusicale, post “X Factor” della sua strana carriera, ormai impegnato soprattutto come se stesso, Ferragnez, a dispetto dei tormentoni estivi che continua a recapitare. Luis personaggio d’impronta generazionale, ovvero comprensibile a coetanei e dintorni, bolognese-argentino, youtuber e content creator per autodefinizione, un tipo di comunicativa immediata, belloccio e con un sorriso contagioso, il simpa della compagnia, con riscontri di successo, i soliti milioni di follower, l’indotto economico, un’apprezzabile padronanza del disimpegno come stile di vita, non a casaccio ma con uno scopo: piacere, perché piacere adesso è un mestiere promettente, quanto fare il politico lo era a fine Novecento. Fedez tra i suoi pregi indiscutibili ha il naso per chi funziona: intuisce il potenziale dei personaggi e li associa alle sue imprese.

