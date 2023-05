Ultima Generazione protesta cospargendosi di fango davanti al Senato

"Questo è il dell'Emilia-Romagna, ascoltateci e ascoltate gli scienziati". Per la seconda volta gli attivisti hanno preso di mira Palazzo Madama, ma questa volta negli estintori c'è solo acqua

Un nuovo blitz del gruppo ambientalista Ultima Generazione a Roma. Per la seconda volta gli attivisti hanno preso di mira Palazzo Madama. Nell'azione precedente però i due ragazzi e la ragazza coinvolti avevano gettato vernice lavabile sulla facciata del Senato, un gesto per il quale rischiano fino a 5 anni di carcere a causa dei decreti sicurezza di Salvini, che hanno aggiunto un'aggravante al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Oggi una decina di ragazzi hanno spruzzato dell'acqua con degli estintori sulle mura del palazzo, mentre due ragazze si sono spogliate e si sono gettate del fango addosso. "Questo è il fango dell'Emilia-Romagna – hanno urlato -. Siamo in pericolo, ascoltateci e ascoltate gli scienziati".