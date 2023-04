Contro imbrattatori e attivisti arriva il Daspo artistico

Dàgli agli imbrattatori! Un disegno di legge di Fratelli d’Italia (primo firmatario il senatore Marco Lisei) approvato ieri in Consiglio dei ministri vuole contrastare attivisti e vandali efferati di monumenti. Dopo il liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma o la vernice arancione lanciata contro Palazzo Vecchio a Firenze (la stessa utilizzata a gennaio per imbrattare Palazzo Madama) ecco multe bestiali e carcere: da 20 a 60 mila euro, più sanzioni penali, per quanti distruggano, disperdano, deteriorino o rendano “in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali”.

