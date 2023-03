La sorella di Matteo Messina Denaro è stata arrestata per associazione mafiosa

Rosalia Messina Denaro con il suo aiuto avrebbe permesso al boss di continuare a guidare l'organizzazione criminale assicurandogli le comunicazioni con gli altri associati

È stata arrestata questa mattina Rosalia Messina Denaro, sorella del boss ex latitante di Cosa Nostra, su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. Il capo d'accusa è di associazione mafiosa: con il suo aiuto, Rosalia avrebbe permesso a Matteo Messina Denaro di rimanere latitante per trent'anni, consentendogli di continuare a guidare l’organizzazione criminale e assicurando le comunicazioni con gli altri associati. All'interno delle più di cinquanta pagine del provvedimento, sono ricostruite dettagliatamente le relazioni criminose che Rosalia avrebbe intrattenuto con il fratello. Inoltre, sempre nel documento, viene reso noto il dettaglio dell'indagine che è risultato decisivo per l'arresto del boss, connesso proprio alla sorella: è stato infatti un suo appunto sulle condizioni di salute, scoperto dai carabinieri del Ros, a fornire l'indizio decisivo che ha portato alla cattura.