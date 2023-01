Chi è Paolo Guido, il pm scettico sulla Trattativa che ha arrestato l'ultimo boss di Cosa nostra

Il magistrato che ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto di Matteo Messina Denaro non è famoso tra il grande pubblico come Ingroia o Di Matteo. Schivo, grande lavoratore, pragmatico, pochissime le interviste

Schivo, grande lavoratore, pragmatico, pochissime le interviste, “insomma uno della nostra scuola” dicono oggi i magistrati più anziani che tra la metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila, a Palermo, con Pietro Grasso, Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino e Maurizio De Lucia erano il gruppo sempre più scettico, per così dire, nei confronti degli eredi di Gian Carlo Caselli, ovvero Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, Nico Gozzo e Gaetano Paci, quelli insomma dei processi politici – quasi tutti persi – quelli del processo a Giulio Andreotti, quelli della grande inchiesta su Corrado Carnevale, quelli infine sempre alla ricerca del terzo livello e dei mandanti occulti delle stragi anche con il processo (finito in nulla) sulla cosiddetta Trattativa. E allora eccolo Paolo Guido, cinquantacinque anni, calabrese di Cosenza, il magistrato che assieme al procuratore della Repubblica De Lucia ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, lui che nel 2012 non aveva voluto firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla Trattativa: era convinto che non ci fossero prove sufficienti per poter vincere in aula. E aveva ragione. “Professionalità significa innanzitutto adottare iniziative quando si è sicuri dei risultati ottenibili”, diceva Giovanni Falcone.