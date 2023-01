Roma, la metro A (di nuovo) bloccata. Gualtieri: "I lavori dovevano iniziare 15 anni fa"

Un guasto tecnico su un binario del 1979 ha interrotto il servizio nell'ora di punta. "Capiamo la frustrazione dei cittadini", ha detto il sindaco, che non esclude altri blocchi nonostante gli interventi di manutenzione in corso sull'intera tratta. La linea ora è di nuovo in funzione

Altro guasto questa mattina sulla metro A di Roma, il secondo in una settimana. Per spiegare ai cittadini cosa è successo è intervenuto direttamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha parlato durante un sopralluogo alla stazione di Lepanto. "Il binario rotto oggi è del 1979 ed è in funzione dal 1980", ha detto il primo cittadino, aggiungendo che "non era mai stato manutenuto". Il rifacimento dei binari, e in generale l'aggiornamento dell'infrastruttura della linea A, è in corso da luglio dell'anno scorso e la conclusione è prevista per dicembre 2023. Proprio per questo motivo la linea è chiusa dalla domenica al giovedì dalle 21 in poi. Il binario che si è guastato oggi tuttavia fa parte del tratto che non è stato ancora interessato dai lavori.

Per il sindaco il progetto rappresenta "un intervento ciclopico e gigantesco, che avrebbe dovuto svolgersi almeno 15 anni fa". Fintantoché i lavori non sono ancora finiti, avverte sempre Gualtieri, è possibile che "si verifichino altri blocchi".

"Capiamo l'amarezza e la frustrazione dei cittadini", ha aggiunto, "ma vorrei dare merito all'Atac perché si sta facendo quello che andava fatto da anni". Il disservizio di oggi "documenta lo sfregio della colpevole assenza di manutenzioni per un tempo inaccettabile". Anche per questo le manutenzioni oggi sono quanto mai "indispensabili".

Nel frattempo, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha annunciato di aver chiesto l'avvio di "una indagine contro Atac e Comune per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio".

Che cosa è successo

Dopo la chiusura di quasi cinque ore nella giornata di martedì, questa mattina la linea metro A di Roma ha subìto un nuovo blocco nella tratta fra le stazioni di Termini e Ottaviano. Alle 9:30 circa è arrivato il comunicato Atac: "Per eseguire un intervento tecnico interrompiamo la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Bus sostitutivi in arrivo nella tratta interrotta". Poco dopo, "alla luce della complessità dell’intervento", il blocco è stato esteso fino alla stazione di Battistini.

Soltanto attorno alle 10:30 è arrivata quindi una chiarificazione sui motivi del disagio: "La tratta interrotta fa parte della linea storica risalente agli anni '80 della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell'infrastruttura". Quindi il chiarimento: "binari, scambi e massicciate devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall'intervento in corso". Era quindi una rotaia la causa del disguido. A mezzogiorno è stato diffuso l'ultimo comunicato: "Abbiamo terminato l'intervento tecnico e abbiamo ripristinato la circolazione sull'intera linea".