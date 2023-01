Due nuovi attacchi con coltello in Spagna e Germania

Ucciso un sagrestano a colpi di machete ad Algeciras, in Andalusia: si indaga per terrorismo islamista. Altri due morti su un treno che andava da Kiel ad Amburgo. Meloni: "Mantenere alta la guardia nei confronti di chi vuole attaccarci per ciò che siamo"

Le autorità spagnole stanno indagando su quello che hanno definito un possibile attacco terroristico: ieri sera intorno alle 20 un uomo di origine marocchina, armato di machete, ha attaccato diverse persone in due chiese di Algeciras, città all'estrema punta meridionale dell'Andalusia. L'aggressore ha ucciso un sagrestano e ferito altre quattro persone.

L'assalitore si è prima recato nella cappella di San Isidro, in uno dei quartieri più popolari della cittadina, e dopo aver discusso con il parroco, che si trovava all’esterno del tempio, gli ha assestato una pugnalata lasciandolo a terra ferito. Poi si è spostato verso la chiesa di Nuestra Señora de La Palma, a qualche centinaio di metri di distanza, e qui ha ucciso il sagrestano Diego Valencia.

Secondo alcune testimonianze, un’ora e mezza prima dell’attacco l’uomo sarebbe già entrato una prima volta nella chiesa di San Isidro, cominciando a discutere con i fedeli presenti e tentando di convincerli a "seguire la religione islamica". La comunità musulmana locale ha condannato "il brutale e feroce attacco". "Questi atti riprovevoli offuscano la convivenza di cui la società di Algeciras ha storicamente goduto", si legge in un post sull'account Facebook della moschea Ishbilia a Siviglia, capoluogo della regione, e "sono lontani dalla nostra religione e dalla comunità musulmana".

Intanto in Germania, sempre mercoledì, un uomo con un coltello ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sette, tre in modo grave, su un treno regionale che andava da Kiel ad Amburgo. L'aggressore è stato arrestato nella piccola stazione ferroviaria di Brokstedt. Il ministro degli interni dello stato tedesco dello Schleswig-Holstein, Sabine Sutterlin-Waack, ha detto che si tratta di un palestinese apolide che ha condanne risalenti al 2015 per furto, taccheggio, aggressione e violenza sessuale. L'aggessore era stato rilasciato dal carcere solo il 19 gennaio, riferisce la Bild. La polizia ha spiegato che tre passeggeri a bordo del treno sono riusciti a trattenere l'aggressore fino all'arrivo delle forze di sciurezza. Il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser ha scritto su Twitter: "Tutti i nostri pensieri sono rivolti alle vittime di questo terribile crimine e alle loro famiglie".

Der Messerangriff in einem Regionalzug ist eine erschütternde Nachricht. All unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) January 25, 2023

L'incidente finora non è stato trattato come terrorismo, ha detto la polizia tedesca. Tuttavia l'azione non può che ricordare quella messa in atto da un 17enne afghano nel 2018 - poi rivendicata dallo Stato islamico -, che ferì cinque persone su un treno a colpi d’ascia.

"Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l’Europa", fa sapere la premier Giorgia Meloni in una nota. "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà e quella del Governo italiano al Cancelliere Olaf Scholz e al Presidente del Governo Pedro Sánchez, dopo gli attacchi che hanno causato morte e dolore di inermi cittadini in Germania e Spagna. Dobbiamo mantenere alta la guardia nei confronti di persone e movimenti che vogliono distruggere le nostre società e attaccarci per ciò che siamo".