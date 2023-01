"Cosa nostra fu sconfitta nel '93. Oggi le mafie sono altre". Parla lo storico Lupo

Il professore, tra i maggiori studiosi di mafia in Italia, spiega perché l'arresto di Matteo Messina Denaro chiude un cerchio simbolico "di una storia già finita", ma avverte: "Temo che la criminalità organizzata sia una dimensione della modernità"

“Non c’è dubbio che sia una giornata storica, ma di una storia passata”. Salvatore Lupo, professore di Storia contemporanea all’Università di Palermo e tra i massimi conoscitori della storia della mafia siciliana non vuole ridimensionare l’importanza dell’arresto, dopo 30 anni di latitanza, di Matteo Messina Denaro. “Bisogna fare le congratulazioni alle forze dell’ordine che hanno fatto questa brillante operazione. E’ un fatto importante che sottolinea con chiarezza che una storia, quella della Cosa nostra terrorista e stragista, è finita”, dice, ma poi avverte: “E però quella storia era già finita in realtà 30 anni fa con l’arresto di Riina, dunque bisogna stare con i piedi ben piantati per terra perché le questioni che riguardano la mafia oggi sono molto diverse da quella storia a suo modo unica”.