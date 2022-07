Narrazioni da combattere: la montagna che si vendica dell'uomo

Amo la montagna, da sempre. Non sono un’alpinista né un’eremita. La montagna rappresenta ai miei occhi qualcosa di ideale. E’ purezza, è ascensione (fisica, etica, morale, umana): l’idea che si possa superare i limiti nel rispetto delle proprie forze e di quello che ci circonda. La montagna è il gigante che ci riconsegna alle nostre proporzioni e spegne l’hýbris. Ci protegge con severità, l’ho sempre pensata così: ci protegge da noi stessi, soprattutto. Andare in un cimitero di montagna è un’esperienza preziosa e commovente: di solito si tratta di piccoli campi santi raccolti intono a una chiesa. Lì troverete le tombe delle persone che sono vissute in quei luoghi: molte di loro sono alpinisti o alpiniste. Su alcune lapidi si legge “preso dalla montagna il giorno x”. In alcuni casi è stato aggiunto “restituito dalla montagna il giorno y”, come se tra il preso e il restituito ci fosse un’interruzione temporale, una sospensione della morte. Eppure, nel suo prendere e restituire, nessuno ad alta quota vede la montagna come un mostro. C’è rispetto reciproco. E’ per questo che non mi convince il racconto affrettato di una montagna che si vendica dell’uomo, dell’inquinamento, delle sue responsabilità ambientali.

