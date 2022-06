Siccità, per le aziende “lo stato d'emergenza serve, ma bisogna investire sulle infrastrutture”

La crisi idrica deve essere regolamentata non con singole ordinanze ma a livello statale, ci dice il direttore generale di Utilitalia. E per il futuro è ora di adottare tecnologie adeguate

Mentre governo e protezione civile valutano di dichiarare lo stato di emergenza per la siccità, sono più di tremila e cinquecento i comuni italiani con un problema di gestione dell'acqua. Le regioni più colpite, ad oggi, sono Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Piemonte. Utilitalia, federazione che riunisce le aziende dei servizi pubblici locali che gestiscono acqua, ambiente, energia elettrica e gas, ha condotto varie indagini riguardo l'attuale problema idrico: nell'ultimo studio del 27 giugno ha indicato regione per regione quali sono i comuni a rischio siccità e a che livello di criticità si trovano attualmente. In Lombardia si registra il più alto numero di comuni, 70, con criticità su parte significativa dell'abitato, seguita da Lazio (69), Marche (60) e Piemonte con 59 comuni. Al livello due sono indicati i comuni con criticità limitate alle reti locali delle frazioni per l'abbassamento delle sorgenti o delle portate disponibili: di questi la più alta concentrazione è in Piemonte, Molise e Lazio.