Scosse di terremoto a Firenze durante la notte, nessun danno

Il sindaco di Impruneta Alessio Calamandre: "manteniamo la calma". Lo sciame sismico è iniziato il tre maggio e ha fatto registrare circa 200 movimenti tellurici

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata a pochi chilometri di Firenze, localizzare principalmente nell’area di Impruneta. Il comune dista circa 13 chilometri dal capoluogo di regione. La scossa più significativa è avvenuta alle 23.12 di ieri notte, con una magnitudo di 3,7. Altri quattro movimenti sismici di minore intensità, tra magnitudo 1,1 e 2,4 sono seguiti nel corso della notte. Un’ultima scossa di magnitudo 2.0 è avvenuta questa mattina sempre nella zona di Impruneta.

Non si registrano danni nel comune, anche se la paura ha spinto diverse persone a scendere in strada. Almeno 200 le chiamate ricevute dal 112 nei minuti successivi alla scossa delle 23. Il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei invita sui suoi profili social a mantenere la calma e in mattinata ha diffuso alcune indicazioni alla cittadinanza su come comprtarsi in caso di terremoto. L’unico intervento dei vigili del fuoco è avvenuto a Firenze dove parte di un cornicione in via Guido Monaco è caduto in strada.

Dall’inizio dello sciame sismico, con una scossa di magnitudo 3.7 il tre maggio scorso, i sismografi hanno registrato circa 200 terremoti, nessuno dei quali ha causato danni. Le scosse sono state localizzate tutte tra Impruneta e San Casciano in Val Pesa. Nel 2014 un altro sciame sismico aveva interessato la zona, localizzato prevalentemente nel comune di Tavernelle poco più a sud. Allora le scosse furono circa 500 e arrivarono fino a magnitudo 4.1, non provocando danni agli abitati.

La localizzazione dei terremoti in Toscana nell'ultimo mese: