6 Aprile 2009/ 6 Aprile 2022. Come sta l'Aquila tredici anni dopo il terremoto

L’Aquila - 6 Aprile 2009 / 6 Aprile 2022. Se 13 anni vi sembran pochi. “Ne sono già passati così tanti?” – mi chiedono i più che sanno le mie origini (sono nato lì), gli stessi che quella notte, alle 3 e 32 - beati loro - non c’erano e quindi non potranno mai capire cosa vuol dire vivere la paura e l’orrore per 23 interminabili secondi (provare per credere: contate fino a 23), sballottati al buio e senza capire nulla, semmai ci fosse qualcosa da capire, senza vestiti e senza sicurezze tra innumerevoli incertezze. Quella notte, 309 persone non ce l’hanno fatta, anche se qualcuno - giustamente - ha detto che il 6 aprile del 2009 “siamo morti tutti” e un po’ – se ci pensate, nonostante uno voglia vivere in positività (non al Covid), una escamotage per salvarsi, almeno in apparenza – è vero, perché non c’è più quel posto in cui si era e si tornava (non sempre e per forza volentieri), non ci sono più le persone di un tempo (in tutti i sensi), non ci sono più le radici, non ci sono più i punti di riferimento e a stento – dopo 13 anni – si cerca di ripristinarli. “Ci vediamo aju Boss (storica cantina locale) o sotto i portici del Rex (il vecchio cinema)”, sono frasi che non avranno mai più lo stesso valore di un tempo. Possono averne un altro, questo è ovvio e ci mancherebbe che non sia così, ma sarà sempre ‘altro’ per l’appunto, quindi diverso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE