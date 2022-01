Il Cav. torna ad Arcore. Oggi le dimissioni dal San Raffaele

Sullo stesso argomento: L'inconcepibile centralità di Berlusconi

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso quest'oggi dall'ospedale San Raffaele di Milano dove si ritrovava ricoverato da alcuni giorni a causa di un'infezione. All'uscita dalla clinica, il Cav. non ha rilasciato dichiarazioni, salutando velocemente giornalisti e sostenitori all'esterno, per poi salire in auto insieme alla compagna Marta Fascina, la sua scorta e la senatrice Licia Ronzulli.

Berlusconi, 85 anni, alla vigilia del ricovero era indicato come uno degli aspiranti candidati alla presidenza della Repubblica, prima di scegliere di sfilarsi pubblicamente a due giorni dalle elezioni. Una mossa descritta da tutti come un "gesto di grande responsabilità”. Dalla suite posta al sesto piano del padiglione Diamante dell'ospedale fondato da don Verzè, Berlusconi ha continuato a seguire le trattative politiche per il Quirinale, avallando la candidatura di Elisabetta Casellati e infine confrontandosi telefonicamente con il presidente del Consiglio Mario Draghi, al quale ha confermato il suo sostegno alla rielezione di Sergio Mattarella al Colle.