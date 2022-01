Il saluto di politici e cittadini a David Sassoli

Insieme ai tanti cittadini romani, c'erano tutti i leader politici oggi in Campidoglio per l'ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto due giorni fa a causa di una malattia al sistema immunitario. Dopo un saluto commosso al feretro, il segretario del Pd Enrico Letta si è fermato con i cronisti e ha ricordato Sassoli dicendo che ci saranno iniziative "nel nome di David per la buona politica e per l'Europa. È un messaggio, questo, che viene dai cittadini italiani e europei e che ci dice che la buona politica è possibile, David l'ha interpretata, tanti lo hanno scoperto adesso, noi lo sapevamo. Ma voglio dire che la migliore politica non se ne è andata, David ci ha fatto il regalo di insegnarlo a tutti noi".

"Era una persona che aveva rispetto dell'avversario", ha detto Giorgia Meloni, "che sapeva stare al gioco lealmente, e a me mancherà. Fossero tutti così gli avversari, il gioco della politica sarebbe molto più alto".

Personale e intimo, invece, il ricordo di Antonio Tajani. "Un amico, una persona per bene, siamo stati giovani giornalisti e parlamentari insieme. Ho sempre avuto un sostegno prezioso da parte di David. Avevamo stessa visione del ruolo del Parlamento. Ci siamo sostenuti a vicenda sempre", ha detto l'eurodeputato e vicepresidente di Forza Italia.