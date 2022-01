La manifestazione fuori dal palazzo, l'irruzione nell'edificio, gli scontri con la polizia, gli spari e i feriti, senatori e deputati in fuga. Un video ricostruisce l'attacco del 6 gennaio 2021 al cuore della democrazia

Un anno fa l'assalto dei trumpiani a Capitol Hill. Un racconto per immagini

6 gennaio 2021. Il Congresso degli Stati Uniti è riunito nel palazzo del Campidoglio per formalizzare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Poco dopo le 13, fuori dal palazzo si riversano migliaia di sostenitori di Donald Trump che da settimane – al grido "Stop the Steal" – non riconoscono il risultato delle urne, fomentati dall'ex presidente che parla pubblicamente di brogli.

Le proteste degenerano rapidamente in scontri con la polizia: una parte della folla riesce a irrompere dentro il Campidoglio, tra di loro si riconoscono seguaci di QAnon e gruppi in uniforme paramilitare. E' il caos: deputati e senatori vengono fatti evacuare, il Congresso interrotto. Interviene la Guardia Nazionale che solo dopo quattro ore riuscirà a mettere in sicurezza Capitol HIll e permettere la ripresa della seduta. Il bilancio a fine giornata sarà di quattro morti, 13 feriti e 52 arresti.

Il racconto video di una giornata che ha segnato un punto di non ritorno nella politica americana.