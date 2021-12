La rivincita del fungo, nuovo pilastro della pace sociale

Il governo ha appena prorogato di tre mesi – scadeva il 31 dicembre – la sospensione delle tasse per l’occupazione di suolo pubblico, un clamoroso superbonus per i marciapiedi, il gazebo keynesiano

Non ci sono solo “positivo” e “negativo”, parole che un tempo indicavano gravi pestilenze legate soprattutto al letto e alla siringa, e oggi richiamano piuttosto i tamponi nasali. Come tante altre espressioni il Covid ha prodotto anche su “mangiare fuori” uno slittamento semantico, soprattutto in vista del Natale.