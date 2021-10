No green pass in piazza, la manifestazione al Circo Massimo

Le voci delle persone presenti in piazza oggi, nel giorno dell’entrata in vigore del passaporto vaccinale in tutti i luoghi di lavoro

Stessa data in tutta Italia, luogo di ritrovo diverso di città in città. A Roma, l’appuntamento per il popolo dei contrari al certificato verde era fissato in mattinata al Circo Massimo. Dove si sono ritrovati sulle note dell’Inno di Mameli, tra cori contro i giornalisti, slogan roboanti e stelle di David che paragonano i lavoratori sprovvisti di passaporto vaccinale con i cittadini di religione ebraica segregati dopo le leggi razziali del 1938.

Per alcuni è ancora fresco il ricordo di quanto successo a margine della manifestazione di sabato scorso, l’assalto alla sede della Cgil da parte di Forza nuova e del suo leader romano, Giuliano Castellino: “Sabato scorso c’ero” dice qualcuno presente in piazza anche oggi. “Una manifestazione pacifica è stata strumentalizzata da un farabutto”. “Questa è dittatura!” urla qualcun altro dentro un megafono. Così tanto vero che nessuno ha impedito loro di ritrovarsi per manifestare il proprio dissenso.