Un toro a Roma? Il cortocircuito nella Capitale

Il tweet di Roma Mobilità avvisa che si segnalano rallentamenti su via Laurentina a causa di un bovino su una carreggiata. Quando si parla di animali non ci si stupisce più di nulla

Gabbiani, topi, pantegane, volpi, cinghiali, istrici. L’elenco della fauna urbana della Capitale si allarga ogni giorno di più. E così questa mattina nessuno si è stupito quando il profilo Twitter di Roma Mobilità, l’agenzia capitolina che via social fornisce informazioni su viabilità e trasporto, pubblico ha cinguettato: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Roma come Pamplona. Con i tori per le strade. Le battute si sprecano. In meno di due ore il tweet viene ricondiviso oltre 400 volte.

Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata. — Roma Mobilità (@romamobilita) October 12, 2021

Questa volta comunque urge ridimensionare. L’avvistamento del toro è avvenuto questa mattina alle nove. Una segnalazione alla sala operativa della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto – comunque extraraccordo, già campagna – sono state mandate due pattuglie del gruppo Eur. Arrivati al 16esimo chilometro della Laurentina però gli agenti non hanno trovato niente. Il toro è fuggito? Sarà stato uno scherzo di qualche buontempone? No, la foto del bovino che pascola in mezzo alla strada alla fine è apparsa. Secondo alcuni residenti della zona sentiti da Agenzia Nova, tra l’altro, non si tratta di nulla di nuovo. Nella zona, di fatto aperta campagna, non è la prima volta che un toro o una mucca esce da una delle tante fattorie presenti. Insomma, nulla di eccessivamente strano. La notizia, dunque, non c’è. Ma nella Capitale, ormai, quando si parla di animali nessuno si stupisce più di nulla.