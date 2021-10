"Spero in Michetti, su di me ha guadagnato anche Raggi". Buzzi inaugura il suo pub

Gomorra, Suburra, l’immancabile “Mondo di Mezzo”. Non è una lista della Roma criminale, ma il menù di Burgr, la paninoteca inaugurata da Salvatore Buzzi. “Abbiamo aggiunto anche altri burger, come Samurai, che poi sarebbe Carminati…” commenta l’ex presidente della cooperativa 29 giugno. “Tutti hanno fatto i soldi sulla mia vicenda, ora tocca a me sfruttare in positivo la mia storia”. Previsti anche sconti e prezzi “speciali”: “Gli ex soci della cooperativa e i coimputati del processo pagano meno, mentre gli avvocati il doppio. I giudici, invece, il triplo: so’ loro quelli che te condannano!”.

Gli avventori e i dipendenti, in molti amici storici o ex soci, hanno tutti una buona parola per chi li ha aiutati in passato. E i passanti si dividono: se una passante giura di voler cambiare strada, un altro chiosa: “meglio lui di altri: tanto so tutti mafiosi”. La speranza di Buzzi è che questa sia un’opportunità di lavoro, lasciandosi alle spalle i rancori giudiziari. Ma non troppo: “La Raggi è sindaca grazie a me, a Pignatone e a Orfini, che fece dimettere Marino. Dicevano che avrebbero sgominato Mafia Capitale. Ma quale Mafia Capitale, che non c’era niente?” E sul nuovo sindaco: “Spero in Michetti, ho votato Sgarbi”. Che panino gli offrirebbe? “Ovviamente, il Mondo di Mezzo”.