Roma si ferma, sciopero dei mezzi pubblici venerdì 17 settembre. Tutti gli orari

A rischio per 24 ore metro, bus e tram in tutta la capitale. La protesta parte dall'Unione sindacale di base "contro l'attacco ai diritti dei lavoratori"

Stop dei mezzi pubblici di Roma, per tutta la giornata di venerdì. Sarà assicurato il servizio durante le fasce di garanzia, cioè fino alle 8:30 e di nuovo dalle 17 alle 20. Ma negli altri orari e per 24 ore, lo sciopero interesserà tutta la rete di trasporti della capitale: quindi Atac (bus, tram, metropolitana, più le linee ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord), Roma Tpl e Cotral, che gestiscono a loro volta alcune linee bus. Regolari invece i percorsi bus S, i collegamenti gestiti da Astral.

Inoltre, dice Atac, durante lo sciopero non sarà garantito il servizio di ascensori, montascale, scale mobili e biglietterie anche in tutte le stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive. La protesta sindacale è stata proclamata dal Coordinamento nazionale Usb Lavoro privato, settore Trasporto pubblico locale, "contro l'attacco ai diritti dei lavoratori, per il contratto e la sicurezza".