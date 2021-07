Roma brucia. Rifiuti dati alle fiamme nel "selvaggio est"

Una media di dieci incendi dolosi a notte. Ieri è successo di nuovo al Quadraro

Non solo autobus flambè. A Roma, e in particolare nel quadrante est, invaso di rifiuti ormai da un mese, va a fuoco anche la monnezza. La settimana scorsa, dal primo all'8 luglio, sono stati segnalati ottanta roghi di rifiuti. Una media di dieci incendi dolosi a notte. Quadraro, Finocchio, Monte Mario, Tor Bella Monaca sono i quartieri più colpiti, quelli nei quali la mancata raccolta dell'immondizia esaspera i cittadini e arma i piromani. Le cause? Eccesso di indisponenza da parte dei cittadini, vandalismo ma anche banali incidenti (un mozzicone di sigaretta spento male, se tocca quei cumuli di rifiuti, diventa una miccia perfetta).

Pubblicità

#Quadraro, rifiuti dati alle fiamme nella notte. La rabbia dei residenti: "La situazione è gravissima" https://t.co/KHjdtrn6CK pic.twitter.com/d0TRaCBTvC — Roma Today (@romatoday) July 13, 2021

Ieri è successo di nuovo al Quadraro dove, denunciano i residenti, "la situazione dei rifiuti è gravissima". Nella notte i sacchi dell'immondizia lasciati in strada per giorni sono stati dati alle fiamme, come mostra il video che ha inviato Alessandro Conti, residente della zona vecchia del Quadraro, a RomaToday.

via Salone

#Roma, emergenza #rifiuti continua: cassonetti prendono fuoco in Viale Regina Margherita e le fiamme raggiungono anche un'auto parcheggiata poco distante#25giugno #emergenzarifiuti pic.twitter.com/Ub6a8tuIUQ — Inews24 (@inews__24) June 26, 2021

Gli incendi sono un costo per i cittadini, con Ama che nel 2020 ha subito danni economici per oltre 165mila euro frutto di oltre 250 cassonetti incendiati. Intanto si aspetta domani, con il prossimo tavolo convocato dal ministero della Transizione ecologica.