L'annuncio di Speranza: dal 28 giugno stop alle mascherine all'aperto

Il parere del Cts è arrivato dopo la riunione di oggi pomeriggio. Restano i timori legati alla diffusione della variante Delta. Nei giorni scorsi la politica si era confrontata sul tema

L'annuncio lo ha dato Roberto Speranza. Ed è un annunciol quello del ministro della Salute, che rispecchia la scelta del Comitato tecnico-scientifico: a partire dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. La decisione è arrivata in seguito alla riunione convocata per oggi alle 18.30.

L’allentamento delle misure restrittive è in linea con il quadro epidemiologico emerso in questi giorni, segnato da un’ulteriore regresso nella diffusione del virus, ai minimi dal settembre scorso. Malgrado ciò, restano forti i timori legati alla variante Delta, oltre alla temporanea permanenza di un unica regione, la Valle d’Aosta, in zona gialla.

Nei giorni scorsi, l’auspicio di una revoca dell’obbligo era arrivato da settori rilevanti della politica nazionale, anche in virtù dei passi compiuti nella stessa direzione da parte di diversi paesi europei. Tuttavia, il governo aveva evitato di esprimere il proprio parere a riguardo. Sollecitato durante l’ultima conferenza stampa convocata da Palazzo Chigi in merito all’affaire AstraZeneca, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva dichiarato di attendere la verifica degli esperti.