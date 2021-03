Salta l'incontro tra Gratteri e i negazionisti del Covid

"In seguito agli strumentali e infondati attacchi subiti da parte del mainstream", l'associazione presieduta da Giorgianni ha rimandato l'incontro previsto per domani: "Vogliamo tenere indenne il dottore Gratteri”

E' saltato l'incontro, previsto per domani, tra Nicola Gratteri e i negazionisti del Covid Angelo Giorgianni (giudice a Messina) e Pasquale Bacco (medico No Vax), autori del libro “Strage di Stato: Le verità nascoste della Covid-19”, di cui il procuratore di Catanzaro ha scritto una prefazione elogiativa. Dopo gli articoli del Foglio, “L’Eretico”, l'associazione presieduta da Giorgianni, comunica che “in seguito agli strumentali ed infondati attacchi subiti da parte del mainstream, che hanno interessato anche il dottor Nicola Gratteri, ingiustificatamente accusato di condividere alcune ipotesi Eretiche, ha deciso di rimandare l’incontro con lo stesso previsto per sabato 27 marzo alle ore 19. Infatti, il clima avvelenato artificiosamente creato, potrebbe determinare ulteriori polemiche, di cui, per senso di responsabilità e rispetto vogliamo tenere indenne il dottore Gratteri”.

