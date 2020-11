Doug, ti presento Kamala

Sono troppo vecchio per fare giochetti o nascondere la palla. Mi piaci davvero molto, vorrei scoprire se riusciamo a far funzionare questa cosa”. Doug Emhoff, il primo “second gentleman” della storia americana, mandò questa email a Kamala Harris il giorno dopo il loro primo incontro – un appuntamento al buio voluto da lui – assieme a un calendario dei due mesi successivi con possibili date in cui rivedersi. Era il 2013 ed “è da allora che funziona”, scrive la Harris nel suo memoir “The Truths We Hold: An American Journey”.

