Il mistero della bilocazione sinodale del Nobel Parisi

La scienza, quando abbraccia la mistica da “c’è un grande prato verde”, può causare fenomeni inspiegabili nel mondo fisico, persino per un fisico. Ad esempio, la bilocazione di Giorgio Parisi, il famoso premio Nobel molto prezzemolino, come direbbe il giallista De Giovanni. Lui si occupa da par suo di “sistemi complessi”, tranne poi avere un’insana passione per le semplificazioni, quando esce dal laboratorio. Ma di certo la bilocazione, specialità di Padre Pio, eccede tutto questo. Parisi appare a una riunione di carbonari che chiedono il cessate il fuoco: ma all’Europa. E da scienziato fuori dal seminato offre un “approccio analitico” così: per quale motivo abbiamo evitato la guerra nucleare in passato? Uno direbbe: perché l’America era più forte e alla fine l’Urss ha capitolato. Niente affatto: “Perché c’è stato un discorso più generale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE