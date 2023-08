In cinque sul motorino. Il deputato Borrelli (Avs), rieducatore classista

Dopo I lanzichenecchi di Elkann e Gamberale che ha scoperto l'overbooking, ci mancava il parlamentare di Verdi e Sinistra, che ha diffuso un video speditogli da qualche umarèll della morale stradale: "Un’intera famiglia sorpresa a bordo di un unico scooter...". E’ l’estate schifata dei finti vip e dei mezzi radical-snob

E’ l’estate schifata dei finti vip e dei mezzi radical-snob, dell’esibito ribrezzo per i lanzichenecchi, i povery che ingombrano lo spazio vitale. Di Elkann e del virologo sul traghetto diretto alla Cajenna, di Madame Gamberale alla scoperta dell’overbooking, persino della “ventunenne influencer vegana” (sic) che lamenta l’esclusione dal ristorante (se un influencer cannibale andasse al bistrot vegano e pretendesse bistecche crude?). Il peggio nella classifica del rieducatore classista va però a Francesco Emilio Borrelli, deputato Verdi-Sinistra, che ha diffuso un video speditogli da qualche umarèll della morale stradale: “Un’intera famiglia, due adulti e tre ragazzini, è stata sorpresa a bordo di un unico scooter. Ovviamente erano tutti sprovvisti di casco”. E chi lo ferma più (non lo scooter, il deputato)? “Se gli adulti sono questi incoscienti che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli è evidente che siamo messi molto male. A questa gente, oltre ad essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo e inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare peggio dei loro genitori”. Razzista? No, deve aver letto Concita.