Il 2 giugno più bello cantando "Romagna viva, Romagna e cuore"

Altro che Renzi e Agnese al royal wedding in Giordania, la festa della Repubblica i romagnoli se la sono passata con Vasco che fa esplodere dal palco Romagna mia, con i musicisti che stan mettendo su il concertone e soprattutto con le spiagge già riaperte. Mai vista una bella forza così

Posto e premesso che il 2 giugno più bello con long weekend incorporato se l’è fatto Matteo Renzi con l’Agnese al Royal wedding del principe Hussein e della neo principessa Rajwa, unici invitati italiani in Giordania, e il povero Giggino del Golfo (arabo) sospeso pure da Twitter se ne farà una ragione. Posto e premesso, insomma, il weekend più bello, e pieno di vita, pieno di certezza come una nuvola nera scacciata via se l’è preso la Romagna, se lo sono presi loro. Loro i ventimila allo stadio di Rimini (alle prove) con Vasco Rossi, che intona Romagna mia ed è più che una semplice vita spericolata, quella son buoni tutti.

Un popolo in piedi a cantare. Loro come Laura Pausini, Ligabue e Zucchero, emiliani e romagnoli un cuore solo, che stanno mettendo su “Italia loves Romagna” e Zucchero metterà a disposizione il palco. E Cremonini e Nek, che sono andati a spalare. E soprattutto loro i romagnoli che hanno già riaperto le spiagge, a Rimini a Ravenna o Cesenatico, e i romagnoli di terra pronti a riempirle. Dire che sia una festa, suonerebbe bestemmia. Dire che raramente s’è visto un popolo così, una forza così, fa respirare meglio anche questo 2 giugno.