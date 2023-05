Storia grottesca del no (di sinistra) al Museo della Resistenza

C’è poco da cantare Bella ciao, qui nella città martire e Medaglia d’oro della Resistenza. Proprio adesso che tornano i fascisti e persino i ghisa han preso a picchiare le trans, la faccenda si fa grave. Ma non seria. Proprio adesso che servirebbe, nella Milano medaglia d’oro e glorioso presidio antifascista, un vero Museo Nazionale della Resistenza – e sarebbe il primo, e sarebbe un orgoglio, e sarebbe anche molto bello. Ora che finalmente, dopo decenni di tiremmolla, si sta (starebbe) per costruirlo, ecco: proprio adesso il popolo antifascista e partigiano di Milano al Museo della Resistenza invece dice no. Preferiscono il glicine. Un glicine, sì. Anche bello, per carità, un bel quadrilaterino di pergolato dietro a uno dei caselli daziari di Porta Volta, da tempo immemore rifugio felice del Circolo Combattenti e Reduci. “Se l’opinione pubblica considera il glicine più importante del Museo della Resistenza, allora vorrà dire che rinunceremo al Museo della Resistenza”, è sbottato l’altro giorno (no, non sbottato: quasi rassegnato), il sindaco Beppe Sala, di sinistra e partigiano senza se e senza ma, cercando di mettere un punto fermo di buon senso a una grottesca e furibonda querelle civica che dura da tempo.

