Pink chupito Maduro

Sapete già, forse, quanto mi sia caro Roger Waters e quanto gli applichi senza se e senza ma il brocardo dei grandi della musica: uno che ha fatto quello che ha fatto Roger Waters, può dire e pensare il cappero che vuole. Dopodiché mi viene un po’ da ridere, o da piangere, del mio stesso oltranzismo estetico, perché a poco a poco, un “chupito” dopo l’altro, il buon Roger negli ultimi giorni ha dato più mazzate al futuro del Venezuela di quante gliene abbia rifilate l’appoggio geopolitico dei Cinque stelle. Ha iniziato a sfanculare Richard Branson e il suo Venezuela Aid Live in quanto baracconata biecamente imperialista. Poi ha messo in rete un video, o un video comizio, o una sarabanda vieppiù da ubriaco, per mandare il suo cuore a Maduro: “Vi sosteniamo, in milioni, da tutto il mondo, in milioni vi amiamo”. Poi via con un “chupino”, e gli ha cantato pure We shall overcome. Pink chupito.

A video I made for the concert on the Venezuelan side of the border tonight. #handsoffvenezuela pic.twitter.com/hZUtxmswk5 — Roger Waters (@rogerwaters) 24 febbraio 2019