La preferibilità dello smartphone sul sesso e altre cabale

Un sondaggio sulle pratiche digitali dei francesi commissionato dalla compagnia d’Oltralpe Bouygues Télécom e rimbalzato fino a qui certifica alcune esperienziali verità di cui siamo del resto già consapevoli, anche senza andare in Francia. Epperò sono cose divertenti, come i test dei settimanali dal barbiere. La risposta dei 2.206 sondaggiati che ha fatto ovviamente titolo sui giornali è quella secondo cui il 41 per cento dei francesi, campione ambosessi e al netto di qualsivoglia #balancetonporc o perversione molestante, sarebbe disposta a rinunciare al sesso piuttosto che alla connessione di rete del proprio smartphone.

I sondaggi, come le cene tirate tardi con gli amici, in fondo assolvono a questa unica, intima funzione: consentono di dire a un anonimo microfono statistico verità che altrove negheremmo. Ma questo a parte, è forse più sorprendente che i francesi, un popolo che un tempo sapeva bere e bere bene, dichiari al 79 per cento che preferirebbe rinunciare all’alcol per una settimana piuttosto che all’uso del proprio telefono.

P.s. Il fatto che la percentuale dei francesi che rinuncerebbe al sesso per il G3 sia identica a quella degli italiani che votarono Sì al referendum costituzionale della Boschi è probabilmente una stupida casualità, e non una cabala. Ma, nel dubbio, beveteci sopra.