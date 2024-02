Pensieri di cinema e sul cinema, direttamente dai grandi maestri

“Il vantaggio dei film brutti è che non li vede nessuno”, taglia corto Mario Monicelli, quando c’erano più bei film da vedere che pomeriggi a disposizione. Federico Fellini dice la sua sulla fine annunciata del cinema (l’avranno detto anche a voi che siamo agli sgoccioli, o non ne sapete nulla?). Più che rassicurante, il maestro di Rimini: “Sono trent’anni che faccio cinema e ho sempre sentito dire, ogni anno, che quello era l’ultimo, che il cinema era finito, che era morto. E quante volte ognuno di noi è stato invitato a pronunciare diagnosi in proposito? Abbiamo detto tutto: la gente ha paura di uscire la sera, il prezzo dei biglietti, la concorrenza della televisione, il cinema che si mangia la coda e la trova buona e continua mangiarsela”. Immagine geniale. Applicabile al cinema americano dei supereroi – ora però va di traverso qualche ossicino, parlando di incassi. E al cinema italiano andato avanti a furia di commedie, ogni regista pensando di essere bravo come Carlo ed Enrico Vanzina: “Vacanze di Natale” si può vedere e applaudire 40 anni dopo.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE