La Mostra del Cinema è tornata sulla mappa dei festival internazionali

Il Leone d’oro a Lanthimos lancia "Poor Things" verso gli oscar. Ed è anche merito dell'ottimo lavoro del direttore Alberto Barbera, che non si dimette, ha ancora un anno di contratto e l’intenzione di rispettare l’impegno, dopo un anno trionfale come il 2023: 14 per cento in più di biglietti venduti

Dedicato a chi ha fatto ipotesi (lanciando nomi). A chi considera la direzione della Mostra di Venezia un incarico che gli spetta di diritto (“è nelle mie corde, nessuno è più qualificato”). Alberto Barbera non si dimette. Ha ancora un anno di contratto e l’intenzione di rispettare l’impegno, dopo un anno trionfale come il 2023: 14 per cento in più di biglietti venduti, anche se non c’erano in passerella i divi bloccati per lo sciopero. Va ricordato, alla periferia dell’impero, che il direttore di Cannes non cambia a seconda dei governi: Gilles Jacob, delegato generale nominato nel 1978, è rimasto fino al 2014, prima di passare le consegne a Thierry Frémaux diventando presidente.