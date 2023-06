In morte di Francesco Nuti, playboy triste che rinnovò la commedia

A Sanremo ’88, l’anno di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, Francesco Nuti si presentò con una canzone struggente. La mano in tasca, l’aria malinconica, pochi arpeggi di chitarra in sottofondo. “Sarà per te” aveva un testo intimista, roba alla Tenco. Niente a che vedere col refrain di “Puppe a pera”, tormentone da cabaret un po’ zozzo che veniva fuori da “Madonna che silenzio c’è stasera”, il suo primo film da protagonista con cui si lasciava alle spalle i “Giancattivi” e tanta gavetta nei teatri e nelle sagre di provincia. Nuti cantò con quell’aria sbruffona stampata sulla sua bella faccia da cinema, riccioli, occhi furbi, sorriso da bambino, fossetta sul mento “à la Kirk Douglas”, diceva qualcuno all’epoca esagerando un po’. Finì dodicesimo, ma la canzone era davvero bella e anni dopo verrà incisa anche da Mina. Nuti era all’apice del successo.

