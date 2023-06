Occhi impastati, caffè in mano, muffin a metà: com'è bello il cinema al mattino

Prima il film, poi il lavoro. Jeff Oloizia ci racconta com'è rialzarsi al The End di ottimo umore, pronti per affrontare la giornata

Succede. Raramente, ma succede. Di sottoscrivere fino alle virgole un articolo o una pagina di libro – la versione adulta delle sottolineature giovanili. Per questo abbiamo sempre considerato una sfacciata curiosità, con intollerabile violazione della privacy, estrarre un libro da uno scaffale – il nostro, gli altri pensino ai loro – e piluccare tra le sottolineature. Di solito capita con Vladimir Nabokov o Martin Amis – il suo ultimo libro “La storia da dentro” offre provvidenziali utensili per liberarsi di molti titoli in circolazione che ambiscono allo Strega. Nulla è più noioso delle letture noiose, il russo e l’americano se ne tengono ben lontani.