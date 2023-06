Le nuove regole degli Oscar, sempre più ingabbiati

Facciamo la prova con il film che ha vinto il Festival di Cannes, “Anatomia di una caduta” diretto da Justine Triet. Una donna regista e una donna protagonista: l’attrice è Sandra Hüller, entrata nel radar qualche anno fa con “Vi presento Toni Erdmann” di Maren Ade, da ricuperaresubito su MUBI se l’avete perso (se l’avete visto e non ricordate granché, una scena di sesso con vassoio di pasticcini vi farà tornare la memoria). Racconta una moglie sospettata di aver spinto il marito giù dalla finestra dello chalet; si scopre poi che litigavano parecchio, e lui registrava, con la scusa “raccolgo materiale per il mio romanzo”. Se la Francia lo scegliesse come suo candidato all’Oscar, sarebbe in linea con le nuove regole che dal 2024 affliggeranno la gara? Regole per l’inclusione, manco a dirlo. Diligentemente congegnate per riparare alla vergogna dell’hashtag #oscarsowhite, e altri che sono nati in scia. Complicate e minuziose (il burocratese esiste anche negli Usa). Alcune addirittura in palese violazione della privacy: le nomination dovranno tenere conto di una ramificata “affirmative action”. Rubiamo le parole che indicavano le quote riservate alle minoranze, nelle università o negli impieghi pubblici d’America – fatta salva la non trascurabile differenza che il cinema non è un ascensore sociale. E’ un grandioso intreccio – tra attrazione da luna park e industria – che ci ha resi felici per tanto tempo. Splendidamente rievocato nel film “Babylon” di Damien Chazelle (per questo è stato condannato all’oblio: “Ma come, noi stiamo cercando di fare ordine e pulizia, e tu giovanotto riproponi le orge e le nefandezze di Fatty Arbuckle?”). (Mancuso segue nell’inserto XIII)



