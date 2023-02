Il caleidoscopio Troisi ricomposto nell'ultimo film di Mario Martone

Se lassù come quaggiù qualcuno lo ama, a Massimo Troisi è concesso un sorriso fisso in più una volta all’anno, quando si rinnova immancabile l’appuntamento coi monologhi del Festival di Sanremo. Aspiranti con sommessa ambizione alla consacrazione antologica, tra un “I have a dream” di Martin Luther King e “Questa è la nostra patria” di David Ben-Gurion, quei recitativi che separano una melodia da una pubblicità finiscono generalmente, dopo un triduo di fiammeggianti polemiche, nel cassone delle parole dimenticabili e dimenticate, appassendo con la rapidità dei fiori scampati alla presunta furia di Blanco. Com’è giusto che sia. Sopravvive invece quarantadue anni dopo il monologo di Massimo Troisi, per la stringente ragione che non fu mai pronunciato e che ciascuno può immaginarsi sempre quell’ironico intervento come il più straordinario discorso perduto di Sanremo.

