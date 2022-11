Un regista italiano a Hollywood con un film religioso: è il divertissement riscoperto di Orson Welles

Daremmo un soldino, anche due, per sapere a quale sua conoscenza italiana Orson Welles si sia ispirato per battezzare il regista “Alessandro Sporcacione” (una sola “c”, agli americani sfuggono le doppie). In trasferta a Hollywood, Mr. Sporcacione sta dirigendo “Gli amori di Sant’Anna”: i film religiosi sono in pieno boom, i registi italiani hanno familiarità con i santi. “Miracolo a Hollywood” è il divertissement scritto da Orson Welles quando aveva 35 anni e un grande avvenire dietro le spalle. “Quarto potere”, il finto sbarco dei marziani sulla terra messo in scena alla radio (fake news se mai ce n’è stata una, ma allora non erano di massa, per l’inganno bastava un’antenna e un giovanotto geniale), un “Macbeth” riuscito e un “Otello” a metà dell’opera.

