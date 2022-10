Il programma della Festa del cinema di Roma è un calderone, ma c'è qualcosa che spicca

I film sui pittori sono rischiosi. I registi quasi mai evitano il sovraccarico di retorica, che applicato all’ispirazione genera mostri. Si capisce peraltro benissimo che, in complicità con gli sceneggiatori, non fanno nulla per evitare certi orrori. Anzi, scelgono apposta il genere per seviziare chi paga il biglietto. Nel caso di Caravaggio, che come Vincent Van Gogh attira le folle – un po’ più difficile il merchandising, la riproduzione dei girasoli sta bene ovunque, il teppista-Cupido di “Omnia vincit amor” impegna di più – c’è anche la vita avventurosa e vagabonda, le risse, l’omicidio per futili motivi, la condanna papale, le prostitute scelte come modelle.

