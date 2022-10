Di Gregorio e Zanasi, aria fresca al nostro cinema (e il “battistometro” è alle stelle)

Finalmente qualcosa che non siano i soliti drammi da villa al mare in pezzo alla pineta. Con sceneggiature e dialoghi ben scritti (speriamo nel botteghino)

Il tenero Gianni Di Gregorio e l’eccentrico Gianni Zanasi. Finalmente qualche scintilla di originalità nel cinema italiano. Non solo drammi da villa al mare in mezzo alla pineta, con l’isolotto davanti alla terrazza: metà delle sofferenze patite da Marco Carrera nel “Colibrì” – Francesca Archibugi d’après Sandro Veronesi – hanno il leggiadro sfondo, anche i benestanti piangono. C’erano anche i precari, ora in un momento di stanca. “Astolfo” sarà nei cinema giovedì, funziona così con le feste-festival che danno una spintarella ai film in uscita (vanno veloci anche le piattaforme: il funeralizio ma divertente “Raymond & Ray” di Rodrigo García, anteprima all’Auditorium ieri sera, sarà su Apple+ venerdì). Dopo le vecchiette da badare a ferragosto, e il sogno di andarsene lontano con i malmessi coetanei, Gianni Di Gregorio è sotto sfratto.