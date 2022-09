Adesso è il tempo del dolore dei divi

La maggior parte delle persone va al cinema per vedere i propri attori preferiti” diceva Carl Laemmle, padre fondatore e creatore della Universal, “tutti gli altri ci vanno per accompagnarli”. Dopo oltre un secolo, col cinema messo tra i vecchi giocattoli in soffitta, l’economia di Hollywood si regge pur sempre su questa battuta. Però che fatica essere divi oggi! Che gran confusione nel vasto oceano della “celebrity culture”, dove chiunque rivendica un po’ di riflettori addosso e almeno un documentario su Netflix o Amazon Prime. Le vecchie glorie del Novecento non dovevano aggiornare in continuazione usi e costumi della loro immagine divistica. Ma oggi l’agenda cambia in continuazione. L’impegno, la sensibilità, la coscienza green e l’ambientalismo non bastano più. Lo star system, o quel che ne resta dell’èra di TikTok, esige ormai anche un curriculum di abusi, percosse, disturbi alimentari, molestie, bullismo. Veri, presunti, o almeno indossati con pathos in un ruolo da cui poi si esce “cambiati per sempre”. Quanta dolenza sui red carpet! E sfilate di traumi, sofferenze, patimenti e tribolazioni in conferenza stampa o sotto i flash dei fotografi. Mancando magari una biografia tormentata, le performance attoriali si fanno sempre più gravose. Per entrare nei panni di Marilyn in “Blonde”, a breve in arrivo su Netflix dopo l’anteprima a Venezia, Ana De Armas ha raccontato di aver “creato un collegamento con il suo dolore e il suo trauma”. Il film è una versione assai horror e spietata del mito, come usa ora con i biopic (vedi la Diana Spencer di Pablo Larraín), con climax e anticlimax che convergono in lunga fellatio cupa e rassegnata, sotto la scrivania di Kennedy, “maschio tossico” che più non si può. Ma non basta interpretare Marilyn (ormai la parola non si usa neanche più). Bisogna sentire il suo dolore. Ci vuole il transfert, il contatto spirituale, l’epifania. Ci vogliono capacità sensorie e allucinatorie. “Mi sembrava di vivere quella pesantezza e sentivo quella tristezza. E’ stato difficile liberarmene, sono accadute molte cose sul set durante le riprese. Credo fosse con noi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE