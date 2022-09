Il business dell'(im)perfezione

I brand della moda accelerano sulle linee di cura e bellezza, le uniche che abbiano già recuperato i fatturati pre-Covid. Un panorama contraddittorio e schizofrenico in cui convivono il marketing dell’inclusione e l’ossessione dei giovanissimi per la forma

Lo scorso 24 agosto, mentre tutti ci godevamo gli ultimi giorni di vacanza o della sua migliore imitazione, la donna più abile del sistema moda, Stella McCartney, annunciava che entro il mese di settembre, cioè in contemporanea con la sfilata estate 2023, avrebbe immesso sul mercato i primi tre prodotti di una nuova linea skincare col suo marchio. Prodotti ovviamente “clean”, dichiarava, puliti, nel consueto stile apodittico che però esprimeva un’ovvietà, visto che l’Unione europea ha vietato i test di prodotti cosmetici sugli animali nel 2013, la Cina lo scorso anno e che no, a dispetto dei post di un gruppo nutrito di attivisti, nessuno usa più nemmeno nei profumi sostanze che non siano di sintesi: per questioni allergeniche, in occidente tutto è ormai prodotto chimico; magari riproduce i principi del prodotto naturale, ma non lo è.