Festival queer di Berlino caccia Ates, l'attivista turca che ha aperto una moschea agli lgbt

Il Soura Film Festival di Berlino, dedicato al cinema queer, ha in programma un documentario sulla moschea liberale Ibn Rushd-Goethe. Ma la fondatrice, Seyran Ates, è accusata di “islamofobia” e così gli organizzatori annullano la conferenza sull’unica moschea in Europa che accoglie donne senza velo e minoranze sessuali. Il film “Sex, Revolution and Islam” della regista turco-norvegese Nefise Özkal Lorentzen segue Ates nel suo lavoro come una delle prime donne imam in Europa. Ma a un’ora dalla proiezione, i responsabili della moschea hanno ricevuto una telefonata dal Festival. Le guardie del corpo di Ates le hanno consigliato di stare lontano dall’evento

