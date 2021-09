Lancet vuole proteggere le "donne senza vagina"

L’articolo racconta di una mostra sulla storia delle mestruazioni al Vagina Museum di Londra. L’argomento è interessante e inedito: le mestruazioni che scandiscono l’esistenza delle donne una volta al mese per almeno trent’anni della vita sono ancora argomento disdicevole, tabù, vergogna da nascondere, segnale di debolezza o almeno di assoluta inadeguatezza del sesso femminile. Bene che se ne parli, bene che se ne faccia una mostra, benissimo che Lancet, bibbia del mondo medico-scientifico, ne faccia la copertina. Poi leggiamo la copertina e sussultiamo: “Storicamente l’anatomia e la fisiologia dei corpi con vagine sono state trascurate”. Corpi con vagine. Le donne sono definite in quanto vagine? Nel 2021? Da Lancet? La misoginia, il sessismo, dunque, tornano inconsciamente e si insinuano in un titolo scientifico, trionfano sulle intenzioni progressiste della rivista? Hanno la meglio sulle aspirazioni di una società moderna e, pertanto, paritaria e inclusiva? Così sembra.

