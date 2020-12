Kim Ki-duk, ovvero lo strano mondo del cinema coreano prima di “Parasite”

Kim Ki-duk è un regista che abbiamo odiato. Eppure, più di una volta, ci ha sorpreso con film molto belli (senza revisionismo verso i titolacci, certe lentezze e certe atrocità non si riscattano – e la morale non c’entra, c’entra l’estetica). Non si riferisce a quest’altalena il “controversial” che leggiamo sul Guardian, in ricordo del regista coreano morto oggi in Lettonia dove stava cercando finanziamenti. Lì era finito all’ospedale, malato di Covid-19.

