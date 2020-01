Tra pochi mesi (non si ha ancora una data ufficiale) arriverà nelle sale un nuovo documentario che racconta gli interessi esoterici di uno dei maestri del cinema italiano. Fellini degli Spiriti è un documentario, diretto da Anselma Dall'Olio e prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema e Walking the Dog, che esplora il mondo “non visto” di Fellini, quello “spirituale, psicoanalitico e soprannaturale”. Qui vi mostriamo una clip del documentario che attraverso tante interviste inedite (a collaboratori e ad amici, alla sua cartomante Giuditta Mascioscia, a personaggi di spicco del cinema, come Terry Gilliam, Damien Chazelle, William Friedkin) e una selezione di materiali d'archivio, porta alla luce il lato più misterioso del regista.

Un'analisi della filmografia del regista fondata su alcuni aspetti che non possono non essere presi in considerazione, quali il mistero e la ricerca spasmodica del senso della vita, che ha cercato di catturare nei suoi lavori. Compagno di viaggio di Fellini in questo percorso che attraversa l'inconscio è stato lo psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, dal quale il regista ha appresso – oltre agli studi psico-filosofici sull'io – anche la lettura dei tarocchi e l'oracolo I-Ching. Incuriosito dalla possibile esistenza di altre realtà, che la mente umana non riesce a catturare facilmente, Fellini si lega a un altro intellettuale del tempo: il sensitivo Gustavo Rol, pietra miliare per il primo film del cineasta, Giulietta degli Spiriti. È stato Rol a convincere Fellini, grazie ai sui esperimenti e alla sua esperienza personale, che è vero, esistono altre dimensioni, altre possibilità. Lo spirito quindi non smette mai di vagare, di viaggiare, di attraversare mondi.