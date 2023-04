Esplodono con il vino le contraddizioni del km 0 in agricoltura

Se c'è un settore in cui l'umana contraddizione a livello di sostenibilità raggiunge il suo apice è quello vinicolo. Perché siamo tutti per l'economia di prossimità, ma poi ci piace esportare Barolo fino in Perù

Qualora aveste voglia di iscrivervi a un corso accelerato sulla natura umana e sulle sue contraddizioni (fa fatica affrontarle), potrei suggerirvene uno: il km 0 in agricoltura, ci credono tutti, a destra e a sinistra. Da una parte potremmo dire: chi crede in maniera indefessa al km 0 ignora i complicati assetti geopolitici e poi vuole salvare il mondo dall’incessante e inquinante via vai delle merci. Oppure: ma perché non lo coltiviamo noi questo o quel prodotto? Abbiamo tutto, sole, acqua, aria pulita, materia prima, mare monti, quindi che ci vuole? Sì, è vero, ma credo che la difesa del km 0 non nasca da ragionamenti molto sofisticati, è solo una manifestazione dell’egoismo che ci caratterizza e che, siccome ci inquieta, tentiamo di nascondere con nobili abiti da parata. Faccio per dire: quando anni fa si cominciò a calcare la mano sul km 0 alcuni fecero notare: ma se proprio deve essere zero, questo prodotto come raggiunge casa mia? La prima risposta fu: vieni tu a prenderlo, così ti fai un giro in campagna.